Lara se negó a darle una oportunidad a Enzo, pese a insistencia de Renata

Lara (Érika Villalobos) le contó a Renata (Fernanda Miyashiro) que terminó con Lito (Aldo Miyashiro), pero le dejó en claro que no volvería con Enzo (Fernando Niño). "Yo no puedo volver con tu papá, ya no confío en él. Me robó dinero", dijo la empresaria, desatando la furiosa de la adolescente, quien señaló que si de verdad lo ama, lo entendería. La especialista en moda se negó a darle una oportunidad al argentino y se fue del lugar molesta. "¡Ay, Renata! No entiendes, definitivamente no se puede hablar contigo", expresó.