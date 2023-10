Lara (Érika Villalobos) se sinceró con Joaquín (Mikael Miyashiro) al contarle que Lito (Aldo Miyashiro) los rechazó cuando iban a visitarlo a la cárcel porque era lo mejor para ellos. "Él pensó que nos estaba protegiendo. Se equivocó, pero no lo hizo de mala fe", dijo la empresaria, para luego confesarle que cree en su inocencia."Él no lo hizo. Le tendieron una trampa como quisieron hacer esta vez, pero Lito es inocente. Lo sé, siempre lo he sabido y ahora lo he comprobado", acotó.