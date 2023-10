Lito rompió en llanto al pedirle perdón a Lara por apartarla de su lado

Lito (Aldo Miyashiro) logró ingresar al hospital donde está internada Lara (Érika Villalobos) y en medio del llanto, le pidió perdón por todos sus errores. El boxeador se quebró al suplicarle que despierte. "Lara, estoy aquí. Despierta, por favor. Tú eres fuerte y yo sé que lo puedes hacer. Dentro de estos 15 años no quise que me veas porque no quería que vivas la vergüenza y el dolor de la cárcel. Pensé que era lo mejor, pero nunca pensé en lo que realmente querías. Perdóname, por favor", dijo entre lágrimas.