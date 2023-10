Enzo (Fernando Niño) no puede soportar más la presencia de Lito (Aldo Miyashiro) en la vida de su familia y contrató a Samuel (Emilram Cossio) para que acabe con su vida. El empresario le entregó poco más de 20 mil dólares para mate al boxeador. Pero eso no fue todo, pues el empresario le hizo una petición. "Si me dejas verlo morir, te doy 50", dijo el esposo de Lara, cerrando el trato con Samuel.