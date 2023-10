Lito (Aldo Miyashiro) fue llevado a un cuarto oscuro para ser torturado por la policía. Luego de que lo capturaran por, supuestamente, ser el responsable del accidente contra Lara (Érika Villalobos), las autoridades quisieron que el boxeador confiese y no dudaron en amarrarlo a una silla para golpearlo hasta que confiese. Sin embargo, no lograron que el exdeportista se incrimine por un delito que no cometió.