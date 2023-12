Margarita quedó destrozada al perder a su bebé con Lito

Margarita (Stephanie Orue) llegó al hospital junto a su hermano por un fuerte dolor en el vientre luego de haber discutido con Samuel (Emilram Cossio), quien le aseguró que nunca iba a ser feliz con Lito (Aldo Miyashiro) y amenazó en destruir su relación. La pareja del exboxeador fue llevada de emergencia y, lamentablemente, perdió al bebé que esperaba. El exdeportista no dudó en acudir al centro de salud para acompañarla en su dolor. "No es tu culpa y no tengo nada que perdonarte. Tú no tienes la culpa de nada. Lo importante es que vamos a salir de esto, vamos a estar bien (...) Lo importante es que estamos juntos", expresó Lito, mientras consolaba a Margarita.