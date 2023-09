La hija de Melissa Klug fue consultada sobre vinculación sentimental entre su expareja Youna y Thamara Gómez tras protagonizar una salida nocturna en una discoteca en Estados Unidos. Samahara Lobatón se mostró más feliz que nunca por la supuesta nueva relación del padre de su hija y no dudó en darle su bendición. "Que le vaya de... Le mando todos los éxitos del mundo. (No me incomoda) para nada", expresó la hija de Abel Lobatón.