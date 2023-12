Ana Paula Consorte no dudó compartir en sus redes sociales el preciso momento en que su bebé con Paolo Guerrero estaba dando sus primeros pasos. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la brasilera mostró a su hijo caminando con la ayuda de su abuelo en dirección hacia el futbolista, quien no pudo contener su emoción con los primeros pasos de Paolo André. El deportista no dudó en extenderle los brazos y sujetarlo cuando llegó a él.