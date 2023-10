Michelle Soifer aclaró que no tuvo la intención de burlarse del tropezón de Rosángela Espinoza durante su pasarela. La modelo mencionó que le dio risa que la "Chica selfie" le haya echado la culpa de su incidente. "Por eso no me quería sentar con ella porque todo el mundo dirá que me burlo de ella. Siempre Michelle. Yo me reía porque ella se tropieza sola, se cae, rebota y yo soy la culpable", expresó la popular Michi.