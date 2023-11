Michelle Soifer está dispuesta a grabar por primera vez una canción con Leslie Shaw pese a sus enfrentamientos. La integrante de EEG está al tanto que la cantante quiere grabar el tema "El bombón asesino" y no descarta trabajar con Shaw. "Bueno, ¿por qué no? Yo sí comparto, a mí sí me gustaría que siga creciendo la música. A mí sí me da la gana. Sí, no pasa nada. Obviamente solo le daría (la parte) 'mi cinturita'", acotó.