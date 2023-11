La producción decidió quitarle 300 puntos a los guerreros porque Rosángela Espinoza no cumplió adecuadamente un castigo y Michelle Soifer no desaprovechó la oportunidad para burlarse fiel a su estilo. Luego de que le cayera el agua a la combatiente, esta salió de la ducha y realizó gestos mientras se reía de su compañera. Asimismo, simuló como si fuera la reina del programa al saludar como una miss y le lanzó besos. Lejos de incomodarse, la guerrera no pudo aguantar las carcajadas.