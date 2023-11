Rosángela Espinoza se molestó con Pancho Rodríguez por esta acusación en su contra

Pancho Rodríguez perdió contra Patricio Parodi en una ronda de preguntas y antes de que asuma su castigo, indicó que de la tribuna de los guerreros estaban soplando. La producción le preguntó si sabía quién había ayudado a su compañero y él aseguró que Rosángela Espinoza estaba hablando. Esto la enfureció y negó haber hecho trampa. "Juro, que me pase un carro ahorita, que yo no he soplado. Me da tanta cólera la hipocresía de Pancho porque no acepta perder. Acepta perder, te ganó Patricio", exclamó muy molesta.