Leslie Shaw ha sido criticada en las plataformas digitales querer lanzar la segunda parte de 'Tal para cual', tema que grabó con Mario Hart. Los usuarios no tomaron del todo bien que la cantante haya publicado su nueva canción al mismo tiempo que el piloto anunció su regreso a la música. "Si no es con Mario Hart no pasa nada", "Dijimos Mario Hart, gracias", "Se quiere colgar de Mario otra vez", fueron algunos de los comentarios.