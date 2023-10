Mario Hart vuelve a los escenarios urbanos y no tuvo mejor idea que relanzar su tema "Yo no fui" con Pancho Rodríguez y Pantera Zegarra. El conductor de MQM agradeció el pedido del público por su regreso al género urbano y sus compañeros no dudaron en asegurar que están dispuestos a aceptar presentaciones. Hart, Rodríguez y Zegarra volvieron a interpretar el famoso tema que fue el número uno en todas las discotecas peruanas.