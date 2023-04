"Ahora que me pida ella", comentó David "Pantera" Zegarra tras revelar que su novia Yoanna Salazar perdió el anillo de compromiso a dos meses de la fecha de su matrimonio. El exintegrante de Combate contó que la madre de su hija extravió su sortija y le dio una singular respuesta a María Pía Copello cuando le animó a que le regale un nuevo anillo: "Cómo le voy a regalar otro, ¿tú crees que no cuesta? Ahora que me pida ella pues".