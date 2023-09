Jazmín Pinedo no fue ajena a las últimas declaraciones de Samahara Lobatón y Melissa Klug, quienes han venido teniendo un ligero enfrentamiento desde que la influencer comenzó su relación con Bryan Torres. "No puedo creerlo, le responde a su madre. ¡Ay no!, ojalá que esto no termine mal", expresó la conductora, lamentando lo sucedido.