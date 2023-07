La presentadora Jazmín Pinedo hizo una curiosa confesión tras presentar una nota sobre Click the star, el reality coreano que llegó a Perú para buscar a las nuevas estrellas del k-pop mundial. "Empezó (el casting) el día de ayer y yo también quiero presentarme. ¿Cómo? K-pop master me dicen aquí que yo puedo ser la mamá de todas las chiquitas. Oye yo no soy tan grande. ¿La señora k-pop? Señorita, señorita k-pop", expresó entre risas la conductora.