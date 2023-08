Tras la oficialización de la relación entre Janick Maceta y Diego Rodríguez, la pareja no duda en gritar el amor que sienten y compartieron una nueva foto para demostrar que no le afectan las críticas. Algunos detractores cuestionaron el romance ya que le recuerdan, a través de las redes sociales, a la exMiss Perú sobre el pasado del modelo peruano y sus exparejas mediáticas. Recordemos que Maceta mantuvo una relación con Andrés Wiese, pero ambos no lo confirmaron.