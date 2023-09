Estrella Torres aclaró los rumores de la posible asistencia de Tommy Portugal a su boda con Kevin Salas para este sábado 09 de setiembre. La cantante dejó en claro que, pese al cariño que se tienen, el cumbiambero no estará en la ceremonia. "No, no va a cantar. (¿Lo invitaste?) Tampoco. (El cariño) no tiene nada que ver. Que nos llevemos bien no quiere decir que ya sea mi pinky y que lo voy a invitar a mi boda", señaló.