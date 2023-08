¿Christian Domínguez no se casará con Pamela Franco tras divorciarse?

Christian Domínguez celebró el nuevo estado civil en su DNI al estar oficialmente divorciado, pero mencionó que aún no tiene fecha para su boda con Pamela Franco. El conductor de "América Hoy" contó que ser una figura mediática le jugó en contra ya que el proceso se demoró demasiado. La tranquilidad llegó para él y la madre de su última hija, Pamela. Según reveló, el matrimonio puede esperar: "La gente piensa que Pamela está pendiente del DNI por casarnos y ella me dice 'a mí me importa un pepino tu DNI'".