Jota Benz reveló cuándo le dará anillo de compromiso a Angie Arizaga y ella se incomodó.

Angie Arizaga no perdió la oportunidad para tomar el tema del matrimonio con Jota Benz y esta vez el cantante reveló cuándo le pedirá la mano a la modelo, pero no contaba con la inesperada reacción de su novia. "Lo más importante es hacerlo en el momento correcto y no por presión. Yo quiero hacerlo cuando- yo siento que deba hacerlo. ¿Por qué pones esos ojos, amor?", dijo Jota frente al extraño gesto de Angie. "¿Cuándo será que lo sientas? No creo que pasen los 3 años. No como Rafael. Llegará en su momento. Bajo presión no se puede", agregó Arizaga.