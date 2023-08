Alessia Rovegno y sus emotivas palabras a Hugo García por su nuevo restaurante

Alessia Rovegno no dudó en dedicarle tiernas palabras a Hugo García tras la inauguración de su nuevo restaurante. "Mi amor, tanto tiempo guardando esta noticia que me hace sentir tan orgullosa de ti. He vivido este proyecto de inicio a fin y se me llenan los ojos de emoción, de felicidad, de verte crecer, feliz... saliendo de tu zona de confort y trabajando muy duro por tus sueños. Esto es solo el comienzo y aquí estaré agarrándote fuerte de la mano en las buenas, malas, altos, bajos, y en todas las que se vengan mi corazón", escribió.