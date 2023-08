Hugo García abrió su propio restaurante: "El que no arriesga, no gana"

"He estado mordiéndome la lengua y amarrándome las manos para no enseñarles cada parte del proceso de lo que ha sido este maravilloso camino. El que no arriesga, no gana. Pd: vayan todos a seguir y darle mucho amor a Taio restaurante y nos vemos en Av. el Polo 763 que los atenderé con muchísimo gusto", agregó el exintegrante de Esto es guerra.