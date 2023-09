Alejandra Baigorria está lista para convivir con Said Palao y la idea de casarse ya no le quita el sueño. "No hay apuro de nada y mientras seamos felices, un papel no dice nada. Obviamente hay la ilusión, pero todavía hay tiempo y si no se da seremos una familia. Tiempo al tiempo y yo soy feliz que cada uno logre sus metas que para mí es lo principal", comentó la "Patrona". Sin embargo, no descarta contraer matrimonio en un futuro ya que hay tiempo.