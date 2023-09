Alejandra Baigorria no pudo dejar de pronunciarse sobre el duelo de hip hop de Chevy y Said Palao para salir en defensa de su relación. La "Patrona" quedó impactada al escuchar que el combatiente aseguró que Alejandra parece la mamá de Said y no su novia. Ella aseguró que algunos se ponen picones porque no tienen a nadie que los defienda. "Yo voy a sacar la garra así me digan mamá. Es mi caracter y mi forma de ser. No tiene nada de mala y solo me rio, ya quisieran ellos", explicó.