Susy Díaz mostró su cabello natural por primera vez a nivel nacional y enseñó cómo luce al natural. El reportero de MQM se sorprendió al ver cómo la excongresista se colocaba su peluca rubia. "Mi cabello natural es negro, pero de tanto tinte que me pinto desde joven me estaba quedando calva. Me decían almanaque porque estaba con la calata arriba", expresó la querida artista generando las carcajadas de todos.