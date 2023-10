Susy Díaz descartó abrir su propio Only Fans por este motivo

Susy Díaz descartó la idea de abrir su propio Only Fans. La exvedette contó que ha visto que varias figuras del espectáculo generan mucho dinero con su contenido; sin embargo, considera que ya no tiene la edad necesaria para incursionar en la plataforma de adultos. "Yo tengo amigas de la farándula que veo que ganan muy bien y solamente hacen escenas con hilo dental, todas sexies y veo que da mucho dinero, pero yo no. Tengo 60 años, celulitis hasta los tobillos y mi cuerpo no está bien", dijo la rubia.