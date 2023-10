Mario Hart volvió a vestir su look urbano para cantar sus mejores temas en vivo y no descartó volver a grabar un tema con Ferxxo. El conductor de MQM se volvió tendencia en redes sociales cuando una usuaria de TikTok pidió un remix de "Ponte bonita". El fenómeno se hizo viral a tal punto que su hija Lara Hart se animó a cantar el coro de "Yo no fui" cuando grababa un divertido video con su mamá Korina Rivadeneira.