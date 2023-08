Mario Hart se atrevió a darle un valioso consejo a Samahara Lobatón después que revele sus razones por las que ya no vive junto a su mamá Melissa Klug. "Un consejito de verdad, yo también soy papá y por más que vivas sola, nunca dejes de escuchar a tu mamá. Por más que no vivas en su casa y no estés bajo sus reglas, no la dejes de escuchar", comentó el coconductor de MQM. La actual saliente de Bryan Torres agregó que siempre escucha los consejos de su madre y su papá Abel Lobatón.