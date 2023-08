Samahara Lobatón visitó el set de 'Mande quien mande' para hablar de la reciente publicación que hizo junto a Bryan Torres, donde deja entrever que habrían oficializado su relación. La influencer dejó en claro que aún están saliendo y reveló que el cantante aún no le ha pedido ser su pareja oficial. "Tres meses saliendo y todavía no me pide que sea su enamorada. Estamos dejando que todo fluya y que se dé a su tiempo", expresó.