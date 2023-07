La conductora María Pía Copello cuestionó la actitud de indisciplina de Christian Cueva frente a la defensa de Rafael Cardozo. "No defendamos lo que no se pueda defender. A ti te están pagando por jugar, es un trabajo. Si tienes una competencia al día siguiente, vas a tomar el día anterior, no puedes pues", resaltó la presentadora, quien calificó de "absurdo" su error.