Ducelia Echevarría confesó en vivo que nunca se hizo una cirugía estética y por esa razón se unió al casting para el reality "Operación belleza" de MQM. "Vengo a solicitar las boobies porque siempre desde adolescente lo he querido. No he tenido ninguna operación, de hecho soy muy miedosa porque he tenido la cesárea. No sé lo que me recomendaría el doctor", expresó la modelo. El doctor aseguró que ella es una candidata ideal para dicha operación.