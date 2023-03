Alessandra Fuller aclaró a todos sus detractores que no toma alcohol y así baila cuando está junto a sus amigos más cercanos y familia. La actriz confesó que baila así sin ningún estímulo tras las diversas críticas de algunos usuarios en las redes sociales por su forma exagerada de bailar. "Yo a puertas de cerradas me aloco como soy. La gente que me ve piensa que se me pasaron las copas, pero yo no tomo y soy así sin ningún estímulo", mencionó.