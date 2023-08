León (André Silva) se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida con la partida de Alma (Vanessa Silva) a México y su ruptura con Bella (Mayella Lloclla). El cantante se arrepintió de haber confundido a la madre de su hijo con sus sentimientos. Además, se dio cuenta de que su matrimonio ya no tiene arreglo. "La dañé (a Alma) como también dañé a Bella. Siento que lo he perdido todo, mamá. Ya no puedo más", exclamó el popular 'León de la cumbia'.