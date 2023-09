Eusebio enfrentó a Eus por mandarlo a la cárcel

Eusebio (Miguel Álvarez) no planea dejar de lado su venganza y esta vez fue por Eus (Nicolás Galindo), quien declaró en su contra para mandarlo a la cárcel. El expresidente le pidió a su ayudante que busque a su hijo y cuando lo encontró, lo llevó hasta un automóvil donde lo estaba esperando. "¿Cómo estás, maldito traidor?. Qué pensaste, que me iba a quedar de brazos cruzados después de tu traición. Las personas que me hacen daño, sufren las consecuencias y no me importa si se trata de mi propia familia, incluso de mi propio hijo", expresó el político, para luego sacar una pistola y amenazarlo.