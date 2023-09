Bella (Mayella Lloclla) no quiere ocultarle nada a León (André Silva) y le reveló que ha vuelto a hablar con Francisco (Sergio Gjurinovic), con quien está dándose una oportunidad para iniciar su historia de amor. Lejos de ponerse celoso, el cantante apoyó a su exesposa y le deseó lo mejor. "Me has quitado un gran peso de encima. Él es un buen chico y me alegra haber recuperado su amistad", dijo la joven muy contenta.