Adán recibió la peor noticia que podría acabar con su poder

Adán Cruces (Sebastian Ligarde) está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida al enfrentarse contra Diana en su juicio por difamación. Pero eso no es todo, cuando menos se lo esperaba recibió una llamada de los encargados de "Imperio Music", quien lo despidieron luego de que Bobby y León lo denunciaran en televisión por hacer trampa en su batalla. El empresario se mostró furioso al recibir la noticia. "No me pueden hacer esto, yo le di mi vida entera a esta compañía. A mí no me van a abandonar (...) Estoy rodeado de traidores en Perú, sin empresa y sin orquesta. ¿Qué hago?".