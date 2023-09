Adán amenazó a Angélica para que no testifique a favor de Diana

Adán Cruces (Sebastian Ligarde) no soportó ver a Angélica (Silvana Müller Giraldez) declarar a favor de Diana y decidió amenazarla para que no vuelva a perjudicarlo. "Qué te crees ahora, La abanderada de la ética y de la moral. Deja de meterte en lo que no te importa. Tú ya me fregaste la vida una vez y no voy a permitir que lo vuelvas a hacer. ¿Qué pensabas? ¿Qué sigo siendo el mismo estúpido de antes? Esta es mi última advertencia. No te metas conmigo o vas a saber de lo que es capaz este nuevo Adán", expresó muy furioso.