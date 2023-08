Las cosas se ponen cada vez más intensas y Polo (Luis José Ocampo) no se quedará tranquilo con todo el daño que Adán (Sebastian Ligarde) les ha hecho. Por ello, lo buscará para confesarle que ya sabe que él fue quien mató a Luisa Suárez y que no dudará en exponerlo. Sin embargo, el productor desató su ira y no lo dejará irse. Todo parece indicar que la vida de Polo está a punto de terminar. ¿Lo asesinará?.