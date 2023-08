Chevy se enfrentó a Said Palao en una competencia extremo para demostrar que solo uno de ellos es el competidor más rápido de Esto es guerra. El integrante de los combatientes logró vencer al novio de Alejandra Baigorria y no dudó en burlarse de él. "¿Dónde está Said? ¿Dónde? Mi hijo", gritó el novato combatiente mientras celebraba efusivamente con la mascota del equipo. Renzo Schuller se acercó para felicitar a Chevy por su gran desempeño.