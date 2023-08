Chevy y Piero Arenas protagonizaron un tenso momento en Esto es Guerra, por lo que la producción hizo que se enfrentaran en una competencia. El guerrero ganó el punto, pero el combatiente se quejó de que lo había empujado. Además, aseguró que no podría vencerlo. "Para que tú me puedas ganar, tienes que volver a nacer. No me has ganado y no me vas a ganar nunca", expresó.