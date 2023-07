Rafael Cardozo y Patricio Parodi protagonizaron un duelo de rap donde el empresario aprovechó el momento para pedir la salida del guerrero y la conductora Johanna San Miguel. "Con esta rima me botan del programa, pero todo bien porque no estoy aquí por fama. Entiende muy bien yo soy Rafael, lárgate del programa tú y Johanna San Miguel", expresó el ex de Cachaza generando el asombro del novio de Luciana Fuster.