Johanna San Miguel explotó con Rafael Cardozo y anunció su salida de EEG.

"Mira sabes qué cosa, si quieres ser un payaso, anda a un circo. Me tienes harta. A mí no me interesa, me tienes harta. Te voy a decir una cosa, le voy a decir al productor general... me tienes harta. Si para el viernes tú no tienes una función clara, yo me largo de acá, me enfermas, no te soporto, eres un cuervo de mala entraña", dijo la conductora.