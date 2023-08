Alejandra Baigorria afirmó que Rafael Cardozo está enamorado de Flor Ortola ya que siempre está pendiente de todo lo que hace. ¿Rosángela Espinoza se puso celosa? "Rafael está enamorado de Flor porque todo el día la mira y es porque le gusta. Cuando llegó me preguntó por ella, pero es argentina y no brasileña", expresó la "Patrona" frente al nerviosismo del competidor. Esto se generó cuando Rafa incomodó a la novata guerrera al decir que no se nota su permanencia en EEG.