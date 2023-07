Rosángela Espinoza se molestó con Rafael Cardozo al enterarse que le gustaba Flor Ortola.

"Me había dicho que una chica de aquí le parecía simpática y no es Rosángela. Sí (es una rubia). Sí (estamos hablando de Flor). Me dijo que le parecía una chica simpática, una chica trabajadora y que de todas las nuevas le jaló el ojo. Escucha pero voy a decir algo a tu favor que lo dijo antes que tú ingresaras. Solo para que lo tengas chequeado", contó Ale.