Rafael Cardozo sorprendió a Gino Assereto al cambiarle su apodo histórico debido a su bajo desempeño en cada competencia. Según, el capitán de los guerreros, el hermano de Jota Benz no gana hace tiempo un juego a Chevy y por esa razón ya no deberían llamarlo "Tiburón". "Tengo acá (Gino) que no gana ni un punto a Chevy que de 'Tiburón' pasaste a pez payaso", expresó la expareja de Cachaza frente al asombro de Gino.