Jazmín Pinedo lanzó un huevo en la cabeza a Gino Assereto y Johanna San Miguel se burló al afirmar que no le debió dar ese castigo porque ya tiene novio. "'China', tú estás con novio, ¿por qué le tienes que tirar a Gino? Mientras Gino está solo y no se olvida de ti. ¡Qué maldad! Y encima a huevazos", expresó la "Mamá leona" a Jazmín, quien se disculpó con Gino por su equivocación ya que al contestar correctamente la pregunta, no tenía que lanzarle un huevo.