Luciana Fuster pasó al equipo de los guerreros y no fue del agrado de Rafael Cardozo, quien lanzó duros comentarios en contra de la modelo y Patricio Parodi. El capitán de los combatientes aseguró que el modelo solo escogió a la influencer por ser su pareja y no por su desempeño en las competencias de conocimiento cultural. "No te escogieron por las preguntas, te escogieron por ser su enamorada, para ser la primera dama, para celebrar los puntos", expresó el brasilero.