Pancho Rodríguez consultó a Hayimy si Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se llegarán a amistar tras varios años de distanciamiento. El vidente descartó la noticia e inclusive negó que ambos conductores vuelvan a trabajar juntos."Gian Piero por favor deja de enviar correos. Quédate en Willax mi amor porque de acá no me vas a sacar. Esta lindo pero está metiendo su piececito. No, mi amor", dijo Johanna San Miguel entre risas. ¿Será cierto o todo fue parte de una broma?