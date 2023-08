Johanna San Miguel se molesta y hace reclamo por los Guerreros: "Me siento muy frustrada"

Johanna San Miguel se mostró muy molesta en la última edición de Esto es Guerra por, supuestamente, el favoritismo que tiene los Combatientes. Asimismo, se enojó al asegurar que los Guerreros no están en su mejor momento y que está cansada de que pierdan constantemente. "Me siento muy frustrada. Pero claro que estamos mal. Cada vez que hacemos un concurso de preguntas, es un horror. Estoy esperando a que haya un buen chocolateo (...) Ya me sacaste de quicio. Harta me tienen, harta, enferma. Espérate nomás hasta la final", exclamó furiosa.